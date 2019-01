O "Pai" do Livramento foi homenageado no Palácio da Bolsa

J. A. S. Hoje às 13:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Criou centenas de filhas e foi no Lar de Nossa Senhora do Livramento que deixou uma das suas maiores marcas. O engenheiro Almeida e Sousa, empresário, político e filantropo, foi homenageado no Porto.

A data não foi escolhida ao acaso. Esta quarta-feira, assinalou-se o dia de celebração da fundação do Lar de Nossa Senhora do Livramento e a vida e obra de um dos homens que maior marca deixou no acolhimento residencial no país.

À persistência política, com vista à criação de medidas que garantissem às meninas da casa a progressão nos estudos, juntou uma dedicação extrema, de que são exemplo as incontáveis horas a ensinar as alunas. "Era capaz de ficar três horas a explicar uma dúvida", relembrou Cíntia Macedo, jovem universitária de 21 anos e residente no lar desde os seis.

"Um Santo. Imortal", descreveu Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, que se juntou a uma conversa com Cíntia, Maria Carmo Oliveira, sobrinha do antigo presidente da Associação Empresarial do Porto (entre 1974 e 1982), e Paula Marques, ex-residente do Livramento que é atualmente professora no Colégio do Rosário.

A cerimónia de homenagem arrancou com a atuação do coro do Livramento e a sessão de abertura ficou a cargo de Jorge Cordeiro Dias, atual presidente do Conselho de Administração da instituição.

Um homem de Coimbra, retratado como um "verdadeiro tripeiro", Almeida e Sousa faleceu em outubro de 2018.