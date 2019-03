O que precisa de saber sobre o passe único no Porto

Adriana Castro Hoje às 16:45 Facebook

O passe único na Área Metropolitana do Porto vai entrar em vigor a partir do próximo mês, mas apenas no serviço da rede Andante. O Conselho Metropolitano respondeu às questões do JN.

Quando entra em vigor o passe único?

A Área Metropolitana está a trabalhar para a implementação do passe único a 1 de abril, não existindo até ao momento situações que possam comprometer essa data. Pretende-se que todos os operadores, públicos e privados, adiram ao passe único, no entanto, a 1 de abril só será possível a implementação junto do serviço que atualmente está integrado no Sistema Intermodal Andante.

Por que é que o passe família não vai avançar ao mesmo tempo, sendo que em Lisboa isso irá acontecer?

Nesta fase, a Área Metropolitana do Porto irá implementar apenas o passe único de 30 euros (municipal ou até 3 zonas contíguas) e o de 40 euros (geral). O passe gratuito para crianças até aos 12 anos estará disponível a partir de setembro (início do ano letivo).

Já há data para o passe família no Porto?

Ainda não há data para a entrada em vigor do passe família. A Área Metropolitana do Porto irá disponibilizar essa informação atempadamente

Como é vista a diferença no tratamento do passe único entre as duas cidades? A desigualdade de verbas entre a Área Metropolitanade Lisboa e a Área Metropolitana do Porto deve-se a quê?

As compensações financeiras do PART - Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos estão disponíveis em 1 de abril de 2019. A Área Metropolitana de Lisboa, com mais de 464 mil utilizadores dos transportes públicos, irá receber a verba maior, no valor de 74,8 milhões de euros, enquanto a Área Metropolitana do Porto, com 177,5 mil utilizadores, vai receber 15,4 milhões.

Quantas pessoas vão ser beneficiadas pela medida?

O passe único irá abranger todos os atuais utilizadores de transportes públicos, assim como os futuros utilizadores.

O passe único terá duas modalidades: o metropolitano e o intermunicipal. Qual a diferença entre os dois, quanto vai custar e qual será a validade?

Apesar das alterações, o processo está a ser preparado para minimizar possíveis perturbações junto dos utentes e das Lojas Andante. O suporte físico do passe mantém-se o mesmo. O passe único terá dois valores: 30 e 40 euros. Quem tem passes Z4 ou superior migra automaticamente para o passe de 40 euros (passe geral). Quem tem passes Z2 ou Z3 (passe municipal ou até 3 zonas contíguas) migra automaticamente para o passe de 30 euros, podendo os utentes do passe Z2 ir à loja Andante para escolher mais uma zona.

Haverá descontos para estudantes e idosos?

A taxa de descontos dos tarifários sociais é aplicada sobre os valores da tarifa normal. Mantêm-se as taxas de desconto existentes de 25%, 50% e 60% para grupos específicos.