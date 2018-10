Obra para realojar famílias do Aleixo arranca em duas semanas

Carla Soares Hoje às 15:17 Facebook

A obra para a construção de habitações na Travessa de Salgueiros, no Porto, destinada a realojar moradores do Aleixo, estará no terreno até ao início de novembro.

O anúncio foi feito na reunião do Executivo camarário desta terça-feira pelo diretor municipal de Finanças, Pedro Santos, que revelou também estar resolvida a questão da garantia bancária relativa ao fundo imobiliário que foi criado para demolir o Bairro do Aleixo. Explicou que foi prestada através de uma contra-garantia de um dos acionistas, a Mota-Engil, e que "está em instrução o processo para submeter à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a cessão da posição contratual da Gesfimo para a Fundbox, a atual gestora", o que será feito dentro de dias. A CMVM tem 45 dias para se pronunciar.

Durante esta explicação aos vereadores, o diretor municipal confirmou que o contrato da empreitada da Travessa de Salgueiros, na zona da Lapa, está assinado, sendo que nos 30 dias seguintes, dos quais nota já ter decorrido semana e meia, a obra estará no terreno "com os estaleiros instalados". Ou seja, faltam cerca de duas semanas e meia, devendo a obra arrancar entre o final deste mês e o início do próximo. Para a Travessa de Salgueiros, construção que estava prevista no contrato inicial e com a primeira gestora, foram decididas 29 habitações.

No mês passado, o presidente da Câmara, Rui Moreira anunciou que, num prazo de seis meses, a Autarquia iria realojar em habitação municipal as 270 pessoas que ainda vivem nas torres do Aleixo, devido ao risco de ruína das fachadas. Em setembro disse também aguardar até ao fim do mês para a nova sociedade gestora apresentar a garantia bancária.

Quanto à contra-garantia apresentada agora pela Mota-Engil, Pedro Santos fez esta terça-feira uma ressalva. "A questão da garantia bancária, que era uma dificuldade, estará resolvida. Digo estará porque, face ao tempo decorrido, será prudente ter as coisas preto no branco", afirmou. A propósito, o vereador socialista disse ter "grandes dúvidas sobre uma sociedade que levou dois anos a apresentar uma garantia bancária e que agora não foi capaz de o fazer" por "si própria".

"Já há cerca de 10 anos que se anda nesta situação, pelo menos que sirva de ensinamento", disse, por sua vez, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, notando que "não está nestes fundos a solução para a cidade" e que o problema estaria resolvido "se a Câmara tomasse o problema nas suas mãos".