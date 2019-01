Obras condicionam trânsito na A41, A4 e VRI até ao fim do mês

Hoje às 13:52 Facebook

As autoestradas A41, A4 e VRI (Via Regional Interior), no Grande Porto, irão sofrer "alguns condicionamentos de tráfego faseados" de 3 a 31 de janeiro devido a obras de beneficiação do pavimento, anunciou, esta quarta-feira, a Ascendi.

A circulação estará condicionada entre as 21 horas de cada dia e as sete horas do dia seguinte.

"Os condicionamentos estarão assinalados no local. Recomendamos que circule com maior precaução e conte com mais tempo para o percurso para chegar ao seu destino em segurança e dentro da hora prevista", acrescenta a concessionária.

Na informação, a Ascendi avança que na A41 as obras serão feitas entre o Nó do Aeroporto e o Nó de Alfena, na A4 entre o Nó de Guifões e o Nó da Ponte da Pedra e na VRI entre o Nó do Aeroporto e o Nó de Custoias.

A empresa salienta ainda que as obras irão melhorar a "qualidade do pavimento", pedindo a compreensão dos condutores para os transtornos causados.