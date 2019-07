Obras na Areosa afinal vão realizar-se em duas fases

Marta Neves Hoje às 10:45 Facebook

Comerciantes da Rua D. Afonso Henriques temem perder clientes com empreitada demorada.

As obras que estavam previstas arrancar este verão na movimentada Rua D. Afonso Henriques, na zona da Areosa, Rio Tinto, só devem começar no próximo ano. Depois de ouvidas as preocupações de moradores e comerciantes - sobretudo devido ao facto de parte da artéria passar a ser de sentido único descendente -, a Câmara de Gondomar optou por dividir a empreitada em duas fases.

Por agora, será lançado o concurso público da intervenção que prevê o arranjo das vias adjacentes: Rua Heróis da Pátria e Travessa das Oliveiras, por onde passarão a circular os autocarros no sentido ascendente.

