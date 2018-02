Obras no Bolhão ainda sem data para avançar

TIAGO RODRIGUES ALVES Hoje às 00:50 Facebook

Twitter

Comerciantes queixam-se de que há clientes que não aparecem porque pensam que mercado já está encerrado

As obras do mercado do Bolhão, no Porto, ainda não arrancaram. Os comerciantes já foram ver as suas novas bancas do mercado temporário no Centro Comercial La Vie, mas ainda não sabem quando poderão mudar-se. A transferência só irá ocorrer após o Tribunal de Contas dar luz verde às obras, no valor de 22,4 milhões de euros. Entretanto, há clientes que não vão ao Bolhão porque pensam que o mercado já fechou.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui