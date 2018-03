Obras no Bolhão começam em maio

Carla Soares Hoje às 12:29 Facebook

As obras no Mercado do Bolhão, no Porto, vão começar em maio e os comerciantes serão transferidos para o novo espaço no centro comercial La Vie até ao final de abril, segundo o calendário da Câmara do Porto, que já recebeu o último visto do Tribunal de Contas necessário ao arranque da empreitada.

Depois daquele tribunal ter validado a empreitada de mais de 22 milhões de euros, que terá a duração de 24 meses, chegou esta semana o visto que permite a gestão da obra no Bolhão por parte da empresa municipal GO Porto, divulgou a Autarquia esta quarta-feira, notando que este era o último passo necessário à concretização do programa de restauro e modernização do mercado, após ser construído um temporário, a cerca de 200 metros. A Câmara garante que há "condições para que a obra se inicie em maio".

O projeto de restauro e modernização prevê o regresso dos comerciantes ao antigo edifício dentro de dois anos, permanecendo como mercado público de frescos, mantendo todas as suas características e tradição, garante a Autarquia. A concretização do projeto, sobre o qual existem candidaturas a fundos comunitários, está garantida por fundos próprios da Autarquia, destaca ainda.