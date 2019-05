Onda rosa das Antas aos Aliados

Sandra Rodrigues Hoje às 18:53 Facebook

Milhares de mulheres vão encher as ruas da Invicta de cor-de-rosa para participarem numa manhã em que o desporto e o convívio são palavras de ordem.

A Corrida da Mulher sai à rua no domingo de manhã, a partir das 10 horas. Com um percurso de cinco quilómetros, ligara a Alameda das Antas, junto ao Dragão, à Avenida dos Aliados.

O objetivo é alertar consciências para o cancro da mama, sendo recolhidas verbas para o IPO/Porto.

Várias artérias das zonas por onde passa a prova terão o trânsito cortado ou condicionado (pode ver a lista em www.runporto.com).

As inscrições online já estão encerradas, mas os interessados ainda têm a oportunidade de se inscrever até à meia-noite de hoje, bastando dirigir-se ao centro comercial Alameda. A inscrição custa 10 euros.

Convívio

A Corrida da Mulher estará dividida em dois grupos: o da frente será composto pelas pessoas que pretendem correr e o segundo por aquelas que preferem caminhar.

Mas pode sempre participar "do outro lado da lente", inscrevendo-te gratuitamente no desafio fotográfico da prova. As três melhores fotografias serão premiadas sendo que os resultados serão divulgados a 1 de julho. Os três primeiro classificados da corrida recebem prémios, em vales de compras, com valores entre os 100 e os 200 euros. v

mil euros já foram angariados pela EDP Corrida da Mulher para apoiar o IPO/Porto. A prova conta com 13 edições.