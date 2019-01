Operação de combate à pesca ilegal apreendeu quatro mil enguias

Adriana Castro Hoje às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante a madrugada desta segunda-feira foram apreendidas quatro mil enguias juvenis pela Polícia Marítima do Douro.

A Polícia Marítima do Douro apreendeu, esta madrugada, três redes de meixão (enguia juvenil) e identificou seis indivíduos envolvidos na pesca ilegal no rio Douro, a montante do Freixo. A operação, intitulada de "ABADIS", decorreu durante toda a noite.

"Esta é uma atividade em que estamos fortemente empenhados em combater, por se tratar de um recurso que pertence a toda a comunidade", garantiu o Comandante Cruz Martins, em funções há cerca de uma semana. O comando acompanhou a atividade desde o início da atividade e, no final, procedeu à apreensão da mercadoria.

Cada rede de meixão tinha cerca de 40 metros de diâmetro, o que resultaria em milhares de euros de produto. A mercadoria, que correspondia a cerca de quatro mil exemplares de enguia juvenil, foi devolvida ao rio por ainda se encontrar viva.