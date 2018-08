Pais querem obrigar Estado a fazer obras no S. João

ALFREDO TEIXEIRA 25 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Ação judicial visa impedir a possível transferência das crianças com cancro do Hospital de S. João para outras unidades de saúde.

Os pais das crianças e jovens internados na unidade de Oncologia Pediátrica do Hospital de São João, no Porto, reuniram quinta-feira com advogados para intentar uma ação judicial contra o Estado português no sentido de obrigar o Governo a construir a nova ala pediátrica daquela unidade de saúde e assim impedir uma eventual transferência dos filhos para o IPO (Instituto Português de Oncologia) e para o Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN).

