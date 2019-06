Pais questionam S. João sobre convite de 14 empresas para nova Pediatria

Marisa Silva Hoje às 14:07 Facebook

A Associação Pediátrica Oncológica, constituída por pais de crianças que recebem tratamentos oncológicos no Hospital de S. João, no Porto, questionou, na manhã desta quinta-feira, a administração hospitalar sobre a forma como está a ser conduzido o processo de contratação para a construção da nova ala pediátrica.

Em causa está o convite feito a 14 empresas para apresentarem as suas candidaturas à empreitada da nova ala pediátrica. Os pais consideram que o convite "levanta sérias dúvidas sobre se, efetivamente, estão a ser tomados os cuidados necessários a que o procedimento de contratação da empreitada seja conduzido com a necessária e recomendada - pela Assembleia da República - celeridade".

Em novembro, o parlamento aprovou por unanimidade a proposta de alteração do PS que prevê a possibilidade de recurso ao ajuste direto para a construção do Centro Pediátrico do Hospital de S. João. A Associação Pediátrica Oncológica afirma que a seleção de 14 construtoras por um grupo de trabalho liderado por Poças Martins, presidente da região Norte da Ordem dos Engenheiros, "causa estranheza" , uma vez que "os procedimentos de ajuste direto não incluem qualquer fase prévia de análise de candidaturas" e "só podem e devem ser feitos com convite a uma única entidade".

"É notório que a administração do Hospital S. João não está a aproveitar o facto de estar aprovado por unanimidade, na Assembleia da República, o ajuste direto para a construção da ala pediátrica. Todas estas manobras de ilusão, só servem para fazer parecer na opinião publica, que o Hospital de S. João está a resolver o problema, mas na prática o que vai acontecer é um atraso no processo, e possíveis conflitos com as empresas de construção", considera Jorge Pires, presidente da Associação Pediátrica Oncológica.

Na missiva enviada à administração do S. João, a Associação Pediátrica Oncológica questiona ainda o Hospital de S. João sobre os critérios de seleção da empresa que vai construir a Pediatria.

"Tem esta associação que notar que se o Centro Hospitalar de S. João tiver tantas manifestações de interesse que o levem a conduzir outro procedimento pré-contratual (em vez de ajuste direto), o benefício da celeridade (...) ficará destruído se se convidarem mais entidades a apresentar proposta do que o que é legalmente permitido no caso do ajuste direto", lê-se na carta a que o JN teve acesso.

Decorre, neste momento a revisão técnica do projeto para a nova ala pediátrica, que deverá ser enviado às construtoras convidadas ainda este mês. O projeto prevê a criação da primeira unidade de queimados pediátricos do Norte.