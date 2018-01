Palácio dos Correios não será hotel nem está à venda

Hoje às 00:40 Facebook

O JN publicou a 3 de Janeiro uma notícia intitulada "Palácio dos Correios na mira de investidores", ilustrada com uma imagem do edifício. Sem cuidar de consultar a Câmara Municipal do Porto, única proprietária do referido edifício onde tem instalado e bem visível o Gabinete do Munícipe, além de outros departamentos municipais, o JN anunciou a construção de um hotel e outros serviços naquele local, citando um promotor imobiliário.

A mesma notícia foi reproduzida na edição online do JN, com o título "Edifício dos CTT à beira de virar hotel" que é também título de primeira página na edição em papel. O artigo foi ainda partilhado na página do Facebook do jornal com a frase "O que acha da ideia?".

Mesmo depois de avisado sobre a incorreção da notícia difundida, o JN não a corrigiu, nem deu qualquer explicação ou resposta aos nossos pedidos. Usa, pois, a Câmara Municipal do Porto o direito legal de "Resposta e Retificação", no sentido de repor a verdade e defender o seu património.

O edifício designado como "Palácio dos Correios" que ilustra a notícia pertence-lhe, não está à venda, não possui qualquer projeto aprovado para construção de um hotel e está inscrito no PDM como equipamento, o que inviabilizaria tal intenção. Mesmo o edifício contíguo, a norte do referido "Palácio dos Correios", suscetível de ter confundido a autora da notícia, embora não sendo propriedade municipal, está também inscrito no PDM com a mesma classificação de solo, o que também inviabiliza as pretensões anunciadas pelo JN.

Bastaria ao JN ter questionado a Câmara Municipal do Porto ou ter atendido aos esclarecimentos que, no mesmo dia, lhe foram dados dos quais tomou conhecimento, para que não tivesse sido publicada informação suscetível de enganar a opinião pública.

Câmara Municipal do Porto

Nota da Direção

A CMP só enviou o esclarecimento ao Jornal no dia 3, após o fecho da edição, razão pela qual o JN apenas pôde proceder à retificação da notícia no dia 4 (no online) e no dia 5 (versão papel).

O que é o direito de resposta

A forma de exercício do Direito de Resposta está consagrada na Lei de Imprensa, nos artigos 24 e seguintes. Por parte do "Jornal de Notícias", a concessão de espaço para esse exercício não significa o reconhecimento de um erro. O direito de resposta é concedido a quem, tendo sido referido num artigo e não concordando com o que foi escrito, pretenda expor a sua posição da forma que julga ser correta. Com efeito, segundo o art.º 24 n.º 1 daquela lei, "tem direito de resposta nas publicações periódicas qualquer pessoa (...) que tiver sido objeto de referências, ainda que indiretas, que possam afetar a sua reputação e boa fama".