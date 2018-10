Paragens da STCP mudam de sítio nos Aliados

Carla Soares Hoje às 12:26 Facebook

As paragens dos autocarros da STCP têm, a partir desta quarta-feira, uma nova disposição na Avenida dos Aliados, no centro do Porto.

Esta reorganização das paragens da STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, num dos locais de maior movimento da cidade, foi feita em conjunto com a Câmara e tem como objetivo "melhorar o uso do espaço na Avenida, bem como os fluxos de trânsito, de peões e dos próprios passageiros da empresa de transportes públicos", explica a empresa.

As novas paragens em vigor desde esta madrugada, representadas nos avisos à população aqui publicados, contam ainda com um novo "layout", em teste, que visa aumentar a identificação das linhas à distância, com maior destaque nos números das linhas e nomes das paragens.