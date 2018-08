Carla Soares 05 Maio 2018 às 00:30 Facebook

Twitter

As alterações ao estacionamento no Porto, que incluem o pagamento dos parcómetros ao sábado no centro, recebem terça-feira luz verde.

A Câmara remeterá depois para a Assembleia Municipal o projeto de regulamento, que manteve após a consulta pública.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui