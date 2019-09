Ontem às 22:45 Facebook

Um cidadão português sofreu paragem cardiorrespiratória em pleno voo e morreu já depois de o avião da Ryanair, que partira do Porto com destino a França, ter retrocedido e feito aterragem de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, para assistência médica.

O incidente registou-se a meio da tarde desta quarta-feira. O homem foi assistido por uma equipa do INEM, que procedeu a manobras de restabelecimento das funções vitais do passageiro.

O óbito foi declarado no local.