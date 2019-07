Passageiros como sardinha em lata no regresso a casa

Adriana Castro Hoje às 10:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Nove da manhã. Sai uma carruagem da estação de metro de Fânzeres, em Gondomar, em direção ao Senhor de Matosinhos. À terceira paragem, os lugares sentados contam-se pelos dedos. Entrar no veículo é já um desafio, os passageiros começam a acotovelar-se e há quem decida esperar pela próxima carruagem.

O horário de verão do metro do Porto, que implica a redução de veículos e menor frequência de circulação, começou no dia 14 e vai manter-se até 7 de setembro. As composições vão cheias e atormentam os utentes. Aos habituais trabalhadores, juntam-se banhistas e o cenário torna-se evidente: a viagem passa a ser feita como sardinha em lata.

Na carruagem segue Maria Silva, de 50 anos, que garante "nunca ter visto nada assim". A passageira parte todos os dias de Rio Tinto com destino a Matosinhos Sul e admite que "tem sido de mais". "Faço sempre este percurso para trabalhar. Com o horário de verão tem sido uma pouca-vergonha. Ao final da tarde, na viagem de volta, ainda é pior", conta Maria ao JN, enquanto se equilibra com o balançar da composição. "Pagar o passe e andar assim... Já sei que vou o caminho todo de pé. Chego ao trabalho cansada", lamenta, criticando as falhas no ar condicionado dos veículos.