Passageiros que iam para o Porto esperaram 14 horas e aterraram em Espanha

Avião de companhia tunisina com destino ao Porto descolou com 14 horas de atraso e divergiu para Santiago de Compostela por causa do nevoeiro. A situação está a provocar o descontentamento dos passageiros.

Depois de terem estado mais de meio dia à espera de partirem do aeroporto de Enfidha-Hammamet, na Tunísia, os passageiros a bordo do voo BJ 6736, da Nouvelair, foram obrigados a divergir do Sá Carneiro para o aeroporto de Santiago de Compostela, reportou ao JN um passageiro.

Segundo a fonte, o voo deveria ter partido da Tunísia às 14.55 horas de segunda-feira, mas só levantou voo às 5 horas da madrugada desta terça, tendo aterrado às 9.30 horas locais em Santiago (8.30 horas em Portugal continental). O destino era o Porto, mas o nevoeiro que se regista esta manhã na zona obrigou a divergir, justificou o comandante do voo.

A bordo do Airbus 320 estão vários cidadãos portugueses descontentes com a situação.

No site da ANA - Aeroportos de Portugal, verifica-se que o voo em causa foi o único que divergiu, embora outros aparelhos tenham aterrado com ligeiros atrasos.

Contactada pelo JN, fonte do gabinete de Comunicação da ANA confirmou que "a dificuldade em aterrar se deveu ao nevoeiro" e sublinhou que a decisão de fazer ou não a aterragem "cabe ao comandante de cada voo". "Quando a situação melhorar, vão voltar ao Porto", adiantou, não avançando uma hora estimada para o regresso.