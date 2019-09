Passe sub-13 não é válido em toda a Área Metropolitana do Porto

Adriana Castro Hoje às 16:01 Facebook

O passe escolar sub-13, anunciado pela Área Metropolitana do Porto como um título para todas as crianças entre os 4 e os 12 anos, não é válido para os 17 concelhos. Na Área Metropolitana de Lisboa o mesmo título é válido para todas as zonas.

O Movimento dos Utentes do Serviço Público (MUSP) avançou ao JN que vai pedir, ainda hoje, uma reunião à Área Metropolitana do Porto (AMP) por estar em questão uma "medida injusta que veio criar falsas expectativas às pessoas".

Em causa estão os títulos de transporte escolares sub-13, que só permitem às crianças entre os 4 e os 12 anos viajar num único concelho ou em três zonas: o antigo passe Z3.

Adérito Machado, representante do MUSP, considera que a medida, anunciada inicialmente como um título de transporte gratuito e válido para toda a AMP é "limitativa". "Um jovem de Gondomar que quiser ir a Gaia tem de pagar uma senha extra", sustentou. "Mesmo que esteja inscrito no Orçamento do Estado para 2019, a Área Metropolitana do Porto assim não o entendeu ao querer restringir o título sub-13 apenas a três zonas ou ao concelho onde resida o jovem", explicou o representante.

Também o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, escreveu hoje uma carta ao primeiro-ministro a denunciar esta situação. Num texto de opinião publicado hoje pelo JN, com o título "Um país, dois sistemas", Nuno Botelho salientou que "existe passe família em Lisboa. No Porto não. Existe passe Sub 13 em Lisboa (gratuito e que permite viajar em todas as zonas). Não existe Sub 13 na Área Metropolitana do Porto (a exceção é o concelho do Porto, cuja Autarquia disponibiliza o Sub 13 e criou também o 13-15 (grátis para estudantes residentes na cidade)".

O dirigente enviou hoje uma carta ao primeiro-ministro António Costa, "questionando-o sobre o porquê desta discriminação regional". "Não consigo perceber se há falta de vontade política na AMP", sustentou Nuno Botelho. "Não sei como é que o Governo anuncia uma medida para as duas Áreas Metropolitanas e no Porto ainda não há passe família nem passe sub-13", acrescentou o presidente.

Em resposta ao JN, a AMP afirmou que "a implementação do Passe sub-13 está condicionada pela necessidade de manter este título equiparado ao passe atribuído pelos municípios aos alunos que beneficiam do transporte escolar gratuito".

As Câmaras do Porto e Matosinhos asseguram o custo do título dos 13 aos 15 e dos 13 aos 18, respetivamente, dentro do próprio conselho.

A entidade acrescentou ainda que ,"caso o passe sub-13 tivesse uma abrangência metropolitana, os alunos que beneficiam do transporte escolar gratuito ficariam em situação de desvantagem, uma vez que estes não podem requerer o passe gratuito sub-13 sob pena de se materializar um duplo financiamento, considerando-se a abrangência do Passe sub-13 na AMP adequada às necessidades de mobilidade de jovens com menos de 13 anos".