Passe sub-13 válido só num concelho ou em três zonas da AMP

O passe escolar sub-13, anunciado pela Área Metropolitana do Porto como um título gratuito para todas as crianças entre os 4 e os 12 anos, e válido para os 17 concelhos, só permite viajar num deles ou em três zonas. Em Lisboa, o mesmo passe permite viajar em toda a Área Metropolitana. No Grande Porto, a medida é vista como "injusta" e "limitativa".

O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, enviou ontem uma carta ao primeiro-ministro, António Costa, a pedir a aplicação de medidas para resolver a situação.

"Não consigo perceber se há falta de vontade política na Área Metropolitana do Porto (AMP)", sustentou Nuno Botelho. "Não sei como é que o Governo anuncia uma medida para as duas áreas metropolitanas e no Porto ainda não há passe família nem passe sub-13", acrescentou o presidente.

Adérito Machado, representante do Movimento dos Utentes do Serviço Público (MUSP), considera que o investimento relativo aos passes sub-13, "apesar de estar inscrito no Orçamento do Estado para 2019, a Área Metropolitana do Porto assim não o entendeu, ao querer restringir o título sub-13, apenas a 3 zonas ou ao concelho onde resida o jovem".

