Passe único ainda não é para todos no Grande Porto

Um título para viajar em todos os transportes foi a promessa do Governo em março deste ano. Um passe único e mais barato para andar de metro, autocarro e comboio.

Quase seis meses volvidos, ainda há quem tenha de viajar com dois títulos na mão. Falta equipamento nos operadores privados e o passe família, já implementado na Área Metropolitana de Lisboa, não passa de uma fantasia no Grande Porto.

Os passes custam o mesmo ao longo de todo o país: 30 ou 40 euros, impostos pelo Programa de Apoio à Redução Tarifária, e a poupança é evidente. Um título Z9 da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), que permitia viajar em todas as zonas, custava 96,55 euros por mês. Agora custa 40. O que significa, desde abril, uma poupança de 282,75 euros. Mas em zonas menos urbanas do Grande Porto, onde o transporte é assegurado pelos operadores privados, o cenário é diferente.