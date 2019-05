Paulo Rangel na Queima das Fitas do Porto

Marisa Silva e Ana Raquel Rodrigues Hoje às 12:38 Facebook

Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD às eleições europeias, vai apresentar as propostas do partido na Queima das Fitas do Porto, a 6 de maio. O PAN, a Iniciativa Liberal, o Livre, o Nós Cidadãos e a Aliança também vão estar presentes nas noites da semana académica.

Os partidos aceitaram o desafio da Federação Académica do Porto (FAP) que, este ano, convidou os cabeças de lista portugueses às eleições europeias de 26 de maio para discursar na Queima das Fitas do Porto, evento que arranca dia 5 de maio.

O objetivo, de acordo com o presidente da FAP, João Pedro Videira, é aproximar a política dos jovens e combater o "défice democrático" nas eleições, através de uma conversa informal entre estudantes e candidatos. A troca de ideias ocorrerá durante as oito noites da Queima das Fitas, no Queimódromo, num espaço junto ao palco principal. A moderação será feita pelo presidente da FAP, João Pedro Videira, ou pelo presidente do Conselho Nacional da Juventude, Hugo Carvalho.

"Se conseguirmos levar, pelo menos, mais um jovem a votar, é porque estamos a fazer um bom trabalho. Temos que aproximar os decisores políticos das novas gerações. A democracia não se pode esgotar no dia das eleições", considera João Pedro Videira.

Em ano de eleições, a Federação Académica questionou ainda 635 estudantes do Porto, ao longo do mês de fevereiro, e elaborou um documento estratégico com alguns "pensamentos" sobre a Europa. O "Somos Academia, Somos Europa", está dividido em quatro pontos de reflexão: ensino superior, ciência, juventude e emprego e apresenta um conjunto de proposta para "reforçar a confiança dos jovens na política".

"Tendo em consideração a baixa participação dos jovens nas últimas eleições europeias, a primeira questão teve como objetivo medir a identificação com o projeto europeu. Dos inquiridos, apenas 20% afirmaram identificar-se muito. 6% responderam não se identificar", lê-se no documento.

Entre as propostas, destacam-se a criação de uma rede europeia de investigação e de um sistema europeu de pensões, a livre circulação de trabalhadores, o combate às desigualdades salariais entre homens e mulheres e o reforço dos apoios à habitação para a população jovem.