Pavilhão do Liceu Alexandre Herculano vai custar dois milhões de euros

O novo pavilhão desportivo a construir no Liceu Alexandre Herculano irá custar à Câmara do Porto "dois milhões de euros", anunciou esta segunda-feira o presidente da Autarquia, Rui Moreira, durante a Assembleia Municipal.

O novo pavilhão insere-se nas obras de reabilitação do Liceu Alexandre Herculano e resulta do acordo firmado no Porto, em janeiro, entre o Governo, representado pelo primeiro-ministro, António Costa, e o município portuense.

Como o primeiro concurso, fixado em sete milhões de euros, ficou sem empresas interessadas na empreitada, foi decidido subir o valor para 9,8 milhões de euros.

O Governo compromete-se com 3,7 milhões de euros, cabendo à Câmara do Porto um encargo de 950 mil euros. Além desta verba, o Município ainda gastará "dois milhões de euros" com a construção do pavilhão desportivo, que servirá não só a comunidade escolar, mas também a comunidade envolvente da zona do Bonfim.

Na Assembleia Municipal, Rui Moreira sublinhou que o Liceu Alexandre Herculano faz parte do património do Porto, sendo essa uma das justificações para o investimento, mas ressalvou que os arranjos exteriores ainda não têm qualquer verba contemplada.

"Não há verba para os arranjos exteriores. E vão ser precisos. Essa verba não está prevista na empreitada. A obra dos arranjos exteriores não está em projeto, nem foi adjudicada", explicou.