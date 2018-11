Pavilhão Rosa Mota com nome de cerveja contestado

Carla Soares Hoje às 08:53 Facebook

Twitter

Designação do pavilhão Rosa Mota com marca comercial Super Bock foi aprovada na Câmara do Porto com os votos contra da Oposição.

"Super Bock Arena" é a marca comercial que se junta à designação do Pavilhão Rosa Mota, no Porto, sob protesto da Oposição, que votou em bloco contra a proposta viabilizada na terça-feira pelos independentes na reunião da Câmara.

A Oposição insurgiu-se contra a associação daquele equipamento a uma bebida alcoólica, nos 20 anos de vigência do contrato de concessão a privados.

Pelo PS, o vereador Manuel Pizarro pediu que a proposta fosse retirada para uma reflexão mais aprofundada. Porém, o presidente da Câmara, Rui Moreira, manteve a votação, recordando que a adoção suplementar da marca ("branding") já estava prevista no contrato assinado com privados, no âmbito do concurso público. Insistiu que não se trata de alterar a toponímia, que continuará a incluir Rosa Mota. E destacou, por isso, que o pavilhão permanecerá associado a "uma das maiores atletas da cidade", com quem a alteração foi articulada, e que a marca em causa é de uma empresa da cidade.

O contrato foi celebrado com a sociedade Círculo de Cristal, na sequência de um concurso público internacional para a reabilitação, requalificação e exploração do Rosa Mota. O modelo encontrado, diz a proposta, "representa uma vantagem financeira para a Câmara que receberá, além de direitos na utilização do equipamento, quatro milhões de euros ao longo de 20 anos".

"Glorificar bebida"

Já Manuel Pizarro calculou que a mudança vale, nos 20 anos da concessão, "entre os 15 e os 20 milhões de euros". Discordou, por isso, que, "numa operação de oito milhões de euros de recuperação, se conceda, sem contrapartida, um "naming" cujo retorno financeiro é gigantesco". Crítica esta contestada por Rui Moreira.

Para Álvaro Almeida, do PSD, a marca somada a este pavilhão emblemático da cidade "é a glorificação de uma bebida alcoólica". Já Ilda Figueiredo, da CDU, lembrou que esta foi "a única força política a votar contra o contrato" de concessão.

PERMUTA

Ministra garante que vai honrar compromissos

Sem adiantar datas, a ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu que "há um conjunto de diligências" em curso, "dos quais todos os envolvidos estão a par", para dar à Câmara um terreno na Rua de Justino Teixeira, prometido em troca da construção do Centro de Saúde de Ramalde. "Trata-se de uma situação vantajosa para as duas partes (...) Gostamos de honrar os nossos compromissos e sempre os honramos", afirmou. Um dia depois de Rui Moreira ter ameaçado ir a tribunal se não tivesse resposta da ministra, a Câmara aprovou por unanimidade "instar o Governo a desenvolver, com urgência", os procedimentos para entregar o terreno.