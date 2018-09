Pinto da Costa revoltado pelo "Joãozinho"

Isabel Peixoto Hoje às 20:34 Facebook



Dirigente do F. C. Porto pergunta como podem os governantes dormir de "consciência tranquila".

"Gostava de saber se alguém tem um motivo para não se associar a este manifesto". A expressão é de Pinto da Costa e foi deixada, quarta-feira, à margem da divulgação de um abaixo-assinado em defesa da construção da nova ala pediátrica do Hospital de S. João, de que é subscritor. O dirigente do F. C. Porto perguntou como podem os governantes dormir de "consciência tranquila" quando há crianças doentes "instaladas em contentores".

Referindo estar "nesta causa" há alguns anos, tal como o clube a que preside, Pinto da Costa confessou o seu "sentimento de revolta". E acrescentou: "O dinheiro é preciso para os bancos, é preciso para as empresas falidas, é preciso para dar cobertura a muita vigarice. Agora, para o pavilhão do Joãozinho, não há dinheiro".

Na apresentação, que decorreu na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, esteve também o presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, António Oliveira e Silva. Igualmente subscritor, preferiu não prestar declarações.

Segundo Júlio Roldão, um dos promotores da iniciativa, pretende-se mostrar ao Governo, ao Parlamento e à Presidência da República a "indignação dos cidadãos" pelo facto de uma obra "prometida por toda a gente continuar a marcar passo".