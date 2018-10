Plataforma "Shop in Porto" visa aumentar vendas do comércio tradicional

Miguel Amorim Hoje às 21:33 Facebook

Twitter

"Shop in Porto", disponível no website e na aplicação móvel, é a nova ferramenta ao dispor dos comerciantes e dos clientes do comércio tradicional no Porto. O vereador do Comércio, Ricardo Valente, disse, esta quinta-feira, que o objetivo é "potenciar as vendas".

A ferramenta tecnológica foi apresentada na Reitoria da Universidade e contou com a presença do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, tendo sido anunciado que as várias funcionalidades incluem o roteiro das lojas de tradição, assim como promoções diárias, entre outras informações.

Para fazer parte da "Shop in Porto", os comerciantes têm que pagar 20 euros por ano. Os clientes podem dar notas às lojas, pelo que as melhores avaliadas estarão em destaque no website.

A aplicação também se destina aos turistas. Terá uma versão em inglês e está prometida uma arrojada campanha de promoção no aeroporto, logo à chegada dos estrangeiros que nos visitam. Segundo Ricardo Valente, vereador da Economia, Comércio e Turismo da Câmara do Porto, durante 2018 a Cidade Invicta deverá receber "cerca de 1,6 milhões de turistas".

A "Shop in Porto" abre a possibilidade de os comerciantes terem a contagem dos clientes que entram nas lojas e dos produtos mais procurados. "Teremos uma base de dados e será criado um Observatório do Comércio", adiantou o vereador.

Foi advertido que "a plataforma só estará funcional quando tiver um número confortável de comerciantes inscritos".