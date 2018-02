Polícia atira-se ao rio Douro para salvar turista

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 00:15 Facebook

Turista, homem de 35 anos, de nacionalidade belga, sofre de uma grave depressão.

Dois agentes da PSP resgataram, este sábado, do rio Douro, um turista belga que se tinha atirado à água depois de ter ocupado um bote da Polícia Marítima, num cais reservado às autoridades, na Ribeira do Porto.

Um dos polícias teve de se atirar à água para salvar a vítima, que foi encaminhada para os serviços de psiquiatria do Hospital de S. João.

Um amigo da vítima, também de nacionalidade belga, disse ao JN que se tinha dirigido a uma esquadra da PSP, para registar o desaparecimento do amigo. Ambos decidiram sair da Bélgica para passar uns dias em Portugal, porque a vítima sofrerá de uma grave depressão. Uma patrulha dirigiu-se para a zona do cais da Ribeira e detetou o indivíduo, com cerca de 35 anos, em cima de uma embarcação da Polícia Marítima. O homem tinha penetrado na zona de acesso reservada àquela força.

"Quando viu os dois agentes e o amigo dele a entrar no cais da Polícia Marítima, atirou-se ao rio e nadou durante uns largos minutos. Parecia que estava possuído. Só se ria e gritava", contou ao JN uma testemunha.

Com uma corda, os polícias conseguiram porém puxar o indivíduo para junto do bote. Um deles acabou até por atirar-se ao rio, para trazer a vítima à tona. Quando já estava a salvo, o turista belga começou a empurrar os polícias para a água. E só não o conseguiu porque os agentes o imobilizaram e algemaram, até à chegada da Polícia Marítima, entretanto alertada.

O turista, que já estava em estado de hipotermia, foi transportado para o Hospital de S. João.