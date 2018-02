Porto acolhe reunião sobre estratégia nacional para sem-abrigo

Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

A cidade do Porto foi escolhida pela Presidência da República para acolher a próxima reunião dos intervenientes da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo.

O encontro do grupo de trabalho, o quarto a decorrer fora do Palácio de Belém, em Lisboa, ainda não tem data.

Esta semana, Fernando Paulo, vereador com os pelouros da Habitação e Coesão Social da Câmara do Porto, já reuniu com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

No encontro, o vereador teve a oportunidade de dar a conhecer o projeto Centro de Acolhimento de Emergência, que é pioneiro no país e funciona nas antigas instalações do Hospital Joaquim Urbano, no Porto.

A nível nacional, o Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia tem em marcha o plano de ação para 2017/18. O plano pressupõe a ativação de 100 medidas, que envolvem habitação permanente, alargamento da intervenção na saúde e integração profissional dos cidadãos sem-abrigo.