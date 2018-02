Porto é campeão de faturação nos parcómetros

TIAGO RODRIGUES ALVES* Hoje às 00:41 Facebook

Autarquias com encaixe financeiro importante graças a 21 mil lugares de estacionamento pago na via pública.

No ano passado, os municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP) ganharam mais de cinco milhões de euros com o estacionamento na via pública. O campeão das receitas é o Porto, que terá encaixado aproximadamente três milhões de euros com a concessão dos parquímetros, mas até os municípios mais periféricos e de menor dimensão estão a ganhar com o estacionamento.

*COM A.C.C./ A.T.M/ C.S./ R.B.M./ E S.R.

