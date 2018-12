Porto está entre as cem cidades mais visitadas do mundo

Hoje às 19:37 Facebook

Em apenas cinco anos, entre 2012 e 2017, a cidade do Porto subiu 42 lugares na lista das cidades mais visitadas do mundo. De acordo com o ranking anual da Euromonitor International, conhecido esta terça-feira, o Porto está na 96ª posição.

No total, a cidade recebeu 2,39 milhões de turistas, mais 13,4% do que no período homólogo. Apesar dos números positivos, o relatório dá conta de uma de uma queda na procura em 2018, para 7,15%.

Também Lisboa viu a sua posição nesta tabela melhorada. A capital portuguesa ascendeu ao 62º lugar, mais 11 lugares do que na última edição. Em 2017, o número de visitantes da capital portuguesa chegou aos 3,52 milhões, um crescimento de 12,2%. Para 2018, prevê-se uma subida mais contida de 7,6%, para 3,8 milhões de pessoas.

As distinções das duas cidades portuguesas mais visitadas chegam depois de Portugal ter sido novamente eleito como o melhor destino turístico do mundo. É o segundo ano consecutivo em que Portugal consegue este prémio.