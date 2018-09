Porto lança quatro roteiros temáticos do património cultural

Hoje às 15:12 Facebook

A Área Metropolitana do Porto (AMP) lançou, esta segunda-feira, quatro roteiros temáticos do património cultural dos 17 municípios que a constituem, com informação sobre tradições, saberes, artes e memórias, anunciou aquela entidade.

Na informação disponibilizada à Lusa, os roteiros intitulados "Ofícios e Indústrias", "Barroco", "Património dos Caminhos de Santiago" e "Artes e Arquitetura" propõem "um conjunto de viagens ao património cultural destes 17 municípios, onde, em cada lugar, monumento ou museu, o visitante pode conhecer e experienciar histórias e tradições seculares".

Segundo a Área Metropolitana do Porto, o lançamento destes roteiros temáticos vem no seguimento da criação de uma plataforma online que agrega informação sobre museus e monumentos classificados dos 17 municípios (PIN - Museus e Património Cultural da AMP) cujo objetivo é a valorização da riqueza e diversidade do património cultural daquele seu território.

O roteiro "Os Ofícios e as Indústrias" está dividido em sete etapas, que atravessam a história e o património de 14 municípios, desde o linho, ao vidro, passando pela chapelaria e o calçado, o papel e as artes gráficas, as minas de São Pedro da Cova, as rendas de Bilros de Vila do Conde e as comunidades piscatórias de Matosinhos e Espinho.

Com início na cidade do Porto, considerada o epicentro do denominado Barroco do Norte, o guia do "Barroco" é dedicado às manifestações deste estilo artístico em nove concelhos, "onde o tempo e os homens souberam preservar com esmero a melhor arte e arquitetura do período Barroco".

Já o roteiro temático pelo património dos Caminhos de Santiago propõe uma viagem aos concelhos da Área Metropolitana do Porto, que são ainda hoje um território de passagem e de paragem fundamental para os peregrinos jacobeus em Portugal.

"Artes e Arquitetura" é o tema do quarto roteiro desta série, e propõe uma viagem pelo património artístico e arquitetónico que vem sendo classificado na região desde o século XIX, desde residências de escritores, mercados e esculturas ao ar livre, passando por museus privados, ateliês e até piscinas de água salgada.

No âmbito deste lançamento foi ainda apresentada uma iniciativa em rede intitulada "Sons do Património", que irá promover, entre os dias 27 e 30 de setembro, 17 concertos em locais patrimoniais dos 17 municípios.

Segundo a AMP, o cartaz de eventos tem como intuito celebrar o património com música, em sintonia com a comemoração do Dia Mundial do Turismo e das Jornadas Europeias do Património.