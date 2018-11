Porto proíbe números artísticos com animais no circo

Miguel Amorim Hoje às 15:12 Facebook

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou a proibição de números artísticos com animais nos espectáculos de circo durante o Natal, no Queimódromo, no Porto

A recomendação partiu do PAN, Pesssoas Animais Natureza, e foi acolhida pela autarquia portuense.

Rui Moreira detalhou que no contrato entre a Porto Lazer e a operadora de circo Cardinali há uma cláusula que "veda a realização de números artísticos ou espectáculos que envolvam animais de qualquer espécie".

Consta ainda da cláusula que "fica expressamente proibida a entrada e presença no Queimódromo de qualquer animal".

Nas redes sociais, Bebiana Cunha, deputada do PAN na Assembleia Municipal do Porto, manifestou a satisfação pela medida. "Um passo ético na relação com os animais. Pela 1a vez na cidade do Porto, o circo de Natal no "queimódromo" não incluirá espectáculos com o uso de animais", pode ler-se no Facebook.