Porto: trânsito só melhora com guerra aos carros

"Preguiça" é uma das razões apontadas para usar o automóvel.

Melhor transporte público, redução do tempo de espera, mais lugares sentados, preços atrativos, reforço da intermodalidade, corredores exclusivos e parques para deixar o carro à porta das cidades são medidas defendidas para inverter o império automóvel. Porém, a luta será perdida se faltar "coragem" política para restringir a circulação das viaturas e "punir" o estacionamento nos centros urbanos, em vez de insistir em "paninhos quentes" que não chegam para promover o uso do metro, do autocarro ou do comboio, avisam especialistas e agentes do setor.

Perante o inquérito à mobilidade que revela um domínio de quase 70% do automóvel na Área Metropolitana do Porto (AMP), a renovação de frotas, as novas linhas de metro (linha Rosa e extensão a Vila d"Este), o passe único e o Andante virtual são vistos como boas medidas, mas insuficientes para uma estratégia mais profunda.

Luís Cabaço Martins, presidente da Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP), nota que "o transporte individual tem e terá sempre muitas vantagens relativamente ao transporte público, designadamente no que se refere ao conforto e à flexibilidade".

Agravar estacionamento

"Se considerarmos que um dos fatores mais importantes para as pessoas" é "a duração da viagem, a solução mais óbvia" para o transporte público crescer é "criar condições mais favoráveis de circulação" e reforçar "os constrangimentos" para os automóveis, defende. Ou seja, vias dedicadas aos autocarros, a par da "redução do espaço para os carros particulares e do agravamento dos custos de estacionamento".

Naturalmente, ressalva o presidente da ANTROP, é preciso um sistema de transportes "organizado, integrado e que funcione, dando aos seus utilizadores frequência, fiabilidade e segurança. E isso consegue-se com uma regulação eficaz e financiamento adequado".

Avelino Oliveira, impulsionador do inquérito e ex-membro da Comissão Executiva da AMP, diz que os resultados não surpreendem ninguém, mas preocupam muito". "Resultam de um modelo urbano assente no automóvel", sendo uma situação "que urge inverter".

Porém, "as boas soluções não podem ser radicais. Não podemos passar de uma situação onde o automóvel está no centro das nossas vidas para o abandonar completamente". Temos é de perceber que "a intermodalidade é uma emergência". Ou seja, "é preciso uma mudança de mentalidades, onde possa combinar as minhas viagens de automóvel com o metro, o autocarro, o comboio e os táxis ou Uber". E "a AMP deve reforçar o investimento em interfaces, parques dissuasores, tecnologias de informação, infraestruturas, material circulante e sistemas tarifários".

Corredor na ponte

Avelino Oliveira nota haver hoje "um operador público de metro eficaz", a STCP "melhorou o serviço e a eficácia, o material circulante e o modelo de gestão" e há financiamento para um novo sistema de passes. Mas existem "problemas no comboio, nas redes mais periféricas do Andante e na falta de coragem para tomar medidas mais punitivas nos centros urbanos contra o transporte individual".

Guilherme Ferreira, também especialista nesta área, destaca "não ser fácil lutar contra a liderança do automóvel", que é, inclusive, uma questão de "estatuto".

Notando que a rede do metro tem resolvido parcialmente o problema do tráfego, defende ser "preciso medidas mais drásticas" porque, "enquanto houver possibilidade de estacionar em muitos sítios e sem fiscalização, as pessoas trazem o carro". A seu ver, era necessário impor períodos curtos para não pararem o dia inteiro. Além disso, reclama mais corredores BUS e espaços de "Park & Ride" distantes dos centros. Diz que deveria ser criado um parque na A1 para as pessoas deixarem o carro, apostando-se depois num "corredor de autocarro de qualidade pela ponte da Arrábida". "É preciso coragem para tomar medidas a sério. As cidades não se fazem com paninhos quentes e paliativos", avisa Guilherme Ferreira.