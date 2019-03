Zona do Porto vai ter postes de iluminação "inteligentes" para poupar luz

Hoje às 15:02 Facebook

O Porto vai receber este mês um projeto piloto que visa, através da implementação de um sistema "inteligente" em postes de iluminação pública, economizar os consumos energéticos e "otimizar a iluminação com base no volume de trânsito".

Vincent Van Dongen, diretor de vendas da empresa suíça responsável pelo projeto, a SixSq, disse esta quinta-feira à agência Lusa, que a solução desenvolvida, denominada "Volumlight", "se encaixa perfeitamente na estratégia" da cidade. Vai ser implementada até ao final deste mês.

"O Porto tem estado desde há muito tempo comprometido com uma política inteligente e digital, implementando soluções TIC (tecnologias da informação e comunicação) que tornam a cidade mais atraente para os seus cidadãos e empresários. Neste sentido, a nossa solução encaixa-se perfeitamente na estratégia da cidade", apontou Vincent Van Dongen.

De acordo com o responsável, a "Volumlight", uma solução desenvolvida pela SixSq e pela empresa Schréder, vai ser integrada "na estrutura de iluminação pública" e recolher dados "frequentes e em tempo real".

Vincent Van Dongen adiantou que o projeto funciona "melhor" quando aplicado em estradas da cidade onde o "trânsito é denso e varia de forma nem sempre previsível", permitindo assim "otimizar a iluminação" com base na afluência de circulação.

"Quando não houver trânsito, o sistema faz com que a intensidade de luz seja reduzida para o mínimo, de modo a poupar energia, e, quando houver um aumento na afluência de circulação, o sistema aumenta a intensidade de luz", esclareceu.

Contactado pela Lusa, o vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo, antecipou que depois de "várias propostas apresentadas" o projeto piloto deverá ser implementado "entre a Rua de Francos e a Rua 5 de Outubro", ou numa "zona semelhante com as mesmas condições de trânsito".

Para Filipe Araújo, vereador da Inovação e Ambiente do município, a implementação deste projeto piloto é "importante", na medida em que a informação recolhida pelo sistema que poderá ter "influência na tomada de decisão" da autarquia.

"O Porto já mudou cerca de 10% da sua iluminação e tem em orçamento uma verba para, neste e no próximo ano, mudar a restante iluminação da cidade, mas é importante complementarmos a nossa ação com soluções deste género", frisou o vereador.

A "Volumlight", que vai também ser implementada em Antuérpia, Bélgica, é uma das cinco soluções que o Porto acolhe no âmbito da plataforma "SynchroniCity", uma iniciativa financiada em 20 milhões de euros pela Comissão Europeia.

Com um financiamento total de quase 500 mil euros, os cinco projetos que chegam à cidade visam, nos próximos seis meses, solucionar desafios nas áreas da mobilidade, energia, ambiente e participação da população.