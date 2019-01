Porto: Sem-abrigo vivem debaixo da ponte por amor aos cães

Alfredo Teixeira Hoje às 22:05 Facebook

Dois sem-abrigo, de 46 e 54 anos, moravam num bairro social até o idoso que os acolhia falecer. Regime de realojamento previsto pela Segurança Social implicaria enviar os três cães para o canil.

Dois homens de 46 e 54 anos vivem sob o viaduto da Avenida Panorâmica, na zona do Campo Alegre, onde, com paredes de cartão, oleados e tapetes montaram, ou melhor, improvisaram, uma casa em miniatura. Vivem do rendimento social de inserção (RSI) e da ajuda de populares, mas gostavam de ter uma casa para onde pudessem levar o Bolinha, a Tita e a Paloma, os três cães de companhia.