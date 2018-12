PortoBay compra Hotel Teatro no Porto e quer abrir outra unidade em 2019

Hoje às 19:58 Facebook

O PortoBay Hotels & Resorts concluiu hoje a compra do Hotel Teatro, no Porto, por um valor não revelado, e quer abrir uma nova unidade na cidade em 2019.

"O PortoBay Hotels & Resorts fechou hoje a compra do Hotel Teatro, na cidade do Porto. A aquisição desta unidade de quatro estrelas, que agora será batizada de PortoBay Hotel Teatro, marca a entrada do grupo hoteleiro na cidade do Porto", anunciou em comunicado o grupo, sem avançar o valor da aquisição.

Está é a quarta unidade do grupo hoteleiro português, estando previsto, para o decorrer de 2019, a abertura de um segundo hotel no Porto, na Rua das Flores.

Localizado na Rua Sá da Bandeira, no centro histórico do Porto, o hotel com 74 quartos vai manter-se em funcionamento "enquanto decorrem alguns ajustes" de forma a aproximar-se "à marca PortoBay".

A direção-geral do hotel vai ficar a cargo de Ana Teresa Matos, que, até à data, desempenhava funções como diretora de Alojamento no "resort" Vila Porto Mare, no Funchal, ilha da Madeira.

Adicionalmente, em 2019 está também prevista a abertura de um hotel na Madeira.