Portuenses apresentam queixa devido a licença de edificação de prédio

Um grupo de cidadãos apresentou uma queixa no Ministério Público relacionada com a aprovação de um pedido de licença para demolição e edificação de um prédio num terreno na Foz (Porto) por suspeitas de violação do Plano Diretor Municipal.

Num email enviado à procuradora-geral da República, dado a conhecer esta quarta-feira à Lusa e subscrito por oito membros do Fórum Cidadania Porto, o grupo de cidadãos escreve que "existem razões para que o processo seja investigado".

Em causa está, dizem, a aprovação pela Câmara do Porto de um pedido de licença para demolição de uma casa situada num terreno que fica na esquina da rua do Molhe com a rua Marechal Saldanha, na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, e posterior construção de um prédio de cinco andares.

Contactada pela Lusa, a Procuradoria-Geral da República confirma a receção, esta quarta-feira, "de uma exposição relativamente a essa matéria. Encontra-se em análise, com vista a decidir se há procedimentos que o Ministério Público possa desencadear no âmbito das respetivas competências.

Para os subscritores, esta queixa "visa o apuramento de eventuais responsabilidades a nível administrativo (eventual violação de normas de direito do urbanismo/administrativo), bem como, em consequência disso, criminais".

Os cidadãos referem que "a consulta a serviços externos da Câmara do Porto foi feita em tempo recorde, já que a informação técnica final data de 28 de setembro de 2017, a aprovação do projeto de arquitetura pelo vereador do urbanismo de 29 de setembro de 2017 (ultimo dia útil antes das eleições autárquicas do dia 1 de outubro), encontrando-se o processo, neste momento, em fase de projetos de especialidade".

"Ora, o tempo médio de aprovação deste tipo de projetos rondará um ano, senão mesmo mais", alegam.

Afirmam que lhes "parece que este projeto não cumpre o PDM", designadamente a área de implantação e impermeabilização, que "excede a percentagem definida" no plano.

"Trata-se de uma 'área com interesse urbanístico e arquitetónico, zona significativa para a história da cidade» que «deve ser protegida e promovida'", sustentam.

Para este grupo, o projeto não cumpre também o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), porque "o afastamento ao edifício fronteiro a norte deve ser, pelo menos, metade da altura da respetiva fachada".

E alegam ainda que a "apreciação da inserção urbana e paisagística no âmbito do art. 20 do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação) e do art. 121 do RGEU não foi elaborada, uma vez que não teve em atenção o edificado existente, quer na rua do Marechal Saldanha, quer na rua do Molhe, bem como uma correta inserção no contexto urbanístico, onde a proposta irá prejudicar a harmonia existente".

O pedido de licença à autarquia foi registado em 14 de agosto, em nome de Proxirelevo - Promoção Imobiliária, uma sociedade por quotas com sede na Maia.

O Fórum Cidadania Porto assume-se como "um espaço de apoio e defesa de causas", "de denúncia de casos e, acima de tudo, de proposta de soluções" sobre "tudo quanto se passe de bom ou de mau" no Porto.

"As nossas preocupações maiores são o ambiente, o património, o trânsito, a mobilidade, a cultura, a habitação e tudo o mais que interessa a quem acha que o Porto pode ser uma das melhores cidades do mundo", acrescentam na sua página de Facebook.

A Lusa tentou obter um comentário da Câmara do Porto mas, até ao momento, tal não foi possível.