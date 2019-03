Portuenses convidados a conversar sobre a cidade

Inês da Silva Hoje às 19:10 Facebook

"Ainda encontramos portuenses na Baixa?" - este é o tema que a Câmara do Porto propõe para iniciar o ciclo de debates sobre a cidade e para o qual convida os munícipes a participar.

O palco do primeiro debate do ciclo "Porto, Conversar a Cidade" será o salão nobre do Teatro do Bolhão, às 19 horas desta quarta-feira. A entrada é gratuita, mas a inscrição obrigatória (através do e-mail comercio@cm-porto.pt).

A primeira sessão irá refletir sobre as oportunidades e desafios da densidade turística, o comércio e o alojamento local. Estarão presentes o vereador da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente, o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal, Eduardo Miranda, e a especialista no setor do retalho Ana Teresa Penim. O objetivo é gerar o diálogo e o confronto de ideias.

A dinâmica da iniciativa compreende, num primeiro momento, a exposição e debate entre os oradores e o moderador, seguido de um segundo momento, para a interação com a audiência, potenciando "a partilha de ideias, a criação de valor e o envolvimento ativo dos participantes".

Pretende-se também demonstrar aos participantes que "o turismo e o comércio podem atuar de forma coordenada e colaborativa, no sentido de alcançar um desenvolvimento integrado e sustentável, benéfico para a cidade a múltiplos níveis".