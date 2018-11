Portuenses usam mais o carro do que os lisboetas

Célia Soares Hoje às 11:47 Facebook

Na Área Metropolitana do Porto (AMP), os residentes gastam em média, por dia, 66,8 minutos em deslocações no território metropolitano, enquanto que, na de Lisboa, os residentes ocupam 72,5 minutos. O carro continua a ser o meio de transporte preferido.

O Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa está pronto e vai ser apresentado nesta terça-feira à tarde na Biblioteca Almeida Garrett (no Palácio de Cristal), no Porto.

Os dados já divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística permitem verificar que é no Porto que mais se usa o automóvel (67,6% das deslocações), por comparação com Lisboa (58,9%).

Ainda segundo o inquérito, o principal motivo das deslocações é o trabalho, seguindo-se as idas às compras.

Além disso, os resultados mostram que a mobilidade suave - a pé ou de bicicleta - é cada vez mais uma opção. Aliás, este tipo de deslocações ocupa o segundo lugar na tabela, sobrepondo-se, assim, aos transportes públicos. Uma realidade que se evidencia, sobretudo, no Porto, onde 18,9% das pessoas utilizam os modos suaves de deslocação, em contraponto com os 11,1% que se deslocam nos transportes públicos.