Preço da água vai baixar 2% no Porto

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, anunciou esta terça-feira de manhã, no arranque da reunião do seu executivo, que o preço da água no município vai baixar 2% no próximo ano.

Entretanto, a Autarquia publicou no seu site que "já enviou a proposta de tarifário à Entidade Reguladora, onde se propõe uma redução de 2% na tarifa base, que abrange todos os munícipes e que tem um impacto maior naqueles que apresentam menores consumos, tradicionalmente as famílias mais carenciadas. Por outro lado, mantém a tarifa especial para famílias numerosas".

Em comunicado, a Câmara sublinha que a "redução do preço da água no Porto acontece num ano em que a matéria-prima vai aumentar 2,38%, pelo que o ganho para o consumidor é significativo, tendo ainda em conta a inflação".

"Isto é possível graças aos resultados de eficiência na gestão da empresa e apesar dos enormes investimentos que têm vindo a ser feitos na rede, com ganhos ambientais, na qualidade da água e do serviço prestado. No mandato passado, o executivo presidido por Rui Moreira manteve estável o preço da água, reduzindo o seu preço real, face à inflação", revela a Autarquia.

Na nota, a Câmara do Porto cita ainda um estudo da DECO, no qual o concelho é considerado "a segunda água mais barata da Área Metropolitana do Porto e a terceira mais barata do país, em municípios de grande dimensão".