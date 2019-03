Preço dos passes no Grande Porto muda na próxima quinta-feira

Adriana Castro Hoje às 12:54 Facebook

A partir da próxima quinta-feira, já se pode carregar o passe Andante para o mês de abril com a tarifa do passe único, a entrar em vigor no dia 1 desse mês. O anúncio foi feito esta sexta-feira de manhã em reunião de Conselho Metropolitano do Porto.

Os utilizadores do serviço da rede Andante já podem ligar para a linha daquele serviço (808 200 444 ou 226 158 151) e obter informações sobre a entrada do passe único a 1 de abril.

Quem se dirigir às máquinas de carregamento a partir de quinta-feira, dia 21 de março, verá o valor do passe para o mês seguinte alterado.

Só vai precisar de se deslocar às lojas Andante quem viajar com um título z2 e quiser acrescentar mais uma zona ao seu percurso, alargando o título para z3. O preço é de 30 euros para as duas modalidades.

Para aqueles que viajarem com títulos superior a z4, não será preciso fazer nenhuma alteração, sendo que passam a poder viajar em toda a área metropolitana.