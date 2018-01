Prédio do Foco, no Porto, já não vai ter intervenção de Vhils

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 11:46 Facebook

O prédio de escritórios conhecido como edifício Santo António, na zona do Foco, no Porto, já não ter uma intervenção de Vhils numa das fachadas, conforme chegou ser equacionado.

A garantia foi dada pelo vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, na reunião de Executivo que está a decorrer na manhã desta terça-feira.

"Já está garantido que a alteração da fachada não se vai realizar", afirmou o autarca. As negociações com o promotor do empreendimento ainda estão em curso, mas a hipótese da obra de Vhils na fachada foi descartada.

"O promotor tem demonstrado abertura para alterar o projeto", acrescentou Pedro Baganha.

A contestação pública, que já motivou uma petição e a intervenção da Ordem dos Arquitetos - Secção Regional do Norte, surgiu após uma imobiliária ter divulgado a imagem de uma intervenção artística de Vhils na empena do edifício Santo António que está em processo de renovação.