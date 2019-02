Miguel Amorim Hoje às 18:56 Facebook

Uma mulher de 80 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência de um incêndio na Rua de Costa Cabral, no Porto. A rua encontra-se cortada ao trânsito.

O incêndio deflagrou perto da Rua de Júlio de Matos, quem segue em direção à Areosa, no número 1887 da Rua de Costa Cabral

A combater as chamas, no segundo andar do prédio, estiveram os Sapadores Bombeiros do Porto, que já estão a desmobilizar, uma vez que o incêndio está controlado.

As chamas começaram no segundo piso do prédio e terá tido origem numa cozinha. A vítima mortal viveria sozinha.