Pressão nos transportes do Porto aumenta com passe único

Clientes notam aumento do número de passageiros. Dados recolhidos pela AMP mostram que há 14 603 novos clientes com assinatura. STCP admite aumento na ordem dos 3,2%.

"Antes do passe único, andava sempre de carro. Da Maia à Boavista, da Boavista até à Foz e, muitas vezes, até aos Aliados. Agora, com o passe´geral poupo muito dinheiro". O relato de Rosa Maria Bessa, 52 anos, exemplifica a forte adesão à nova modalidade desde que a medida entrou em vigor há dois meses. Segundo a Área Metropolitana do Porto (AMP), entre 20 de março e 30 de maio, foram angariadas mais de 14 mil novas assinaturas.

Só quando o passe único entrou em vigor, é que a auxiliar de saúde Rosa Maria decidiu "largar o carro". Ainda assim, os horários noturnos obrigam-na a recorrer algumas vezes ao automóvel. O conforto de viajar sozinha não se compara à pressão que se sente nos transportes públicos, principalmente desde a entrada do novo tarifário. "Tal como eu, muita gente passou a deixar o carro em casa. O metro e os autocarros estão sempre cheios. Parecemos sardinhas enlatadas", conta.