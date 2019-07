Príncipe Amyn Aga Khan distinguido pela Câmara do Porto

Adriana Castro Hoje às 21:43 Facebook

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, presidiu à sessão solene de entrega de 25 medalhas na Casa do Roseiral, nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, ao final da tarde desta terça-feira. O príncipe Amyn Aga Khan, nascido na Suíça, recebeu a medalha de Honra da Cidade.

A cerimónia, que celebrou a interculturalidade, sem deixar cair no esquecimento o que é ser "portuense de gema", atribuiu uma medalha de Honra da Cidade ao príncipe, considerado "um grande mecenas das artes".

Amyn Aga Khan tem relações estreitas com diversos museus, incluindo o Museu de Arte Moderna e o Museu Metropolitano, em Nova Iorque. Em março, doou ao Museu Soares dos Reis, no Porto, um quadro do pintor Bento Coelho da Silveira, a "Apresentação da virgem no templo".

Alberto de Sousa Martins, antigo ministro da Justiça, recebeu a mesma distinção pela vasta carreira política. Em 2017, concluiu 30 anos como deputado na Assembleia da República.

As comunidades de Bangladesh e Hindu do Porto receberam medalhas municipais de Mérito pela "forte expressividade e participação na vida da cidade".