Problema em motor obriga a aterragem de emergência no aeroporto Sá Carneiro

Um avião da companhia United Air Lines teve problemas no motor ao descolar esta terça-feira do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. A aeronave foi obrigada a regressar à pista. A manobra foi realizada em segurança.

De acordo com o "Porto Canal", as autoridades suspeitam que uma ave tenha entrado para o motor do lado direito da aeronave e que este se tenha desligado.

O aparelho tinha descolado de Nova Iorque.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Leça do Bali disse ao JN que o incidente originou um alerta de nível 1 e que, por consequência, foram acionados os meios apenas para prevenção nas respetivas unidades, não havendo necessidade de mobilização.

O JN está a tentar contactara a ANA - Aeroportos de Portugal.