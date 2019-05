Problemas no carregamento no Andante resolvida nas próximas hora

Hoje às 19:44 Facebook

Os utentes do Andante sentem desde segunda-feira dificuldades nos carregamentos devido a anomalias no Multibanco e na rede payshop, situação que devera ser resolvida nas próximas horas.

Carregar o Andante no Grande Porto revelou-se problemático desde segunda-feira na rede 'payshop' e por Multibanco, devido às atualizações que, segundo fonte da Metro do Porto, "não foi feita em muitas das lojas da rede 'payshop'" e por a SIBS continuar desde fevereiro sem dar resposta" ao pedido feito atualização do sistema.

O resultado disso foram filas de horas nos pontos de pagamento do TIP - Transportes Intermodais do Porto, uma situação que fonte da Área Metropolitana do Porto garantiu "estará resolvida nas próximas horas".

Em declarações à Lusa, o gabinete de comunicação da Metro do Porto explicou que "com a chegada dos novos títulos, de 30 e 40 euros, foi necessário acrescentar um procedimento ao que era normal" nas lojas da rede.

A payshop "comunicou à rede sobre como é que se fazia", mas, segundo a fonte da Metro, "nem todos terão visto e nalgumas lojas tem dado confusão".

Ainda assim, acrescentou a fonte, a informação "ao final da manhã é que já se tinham feito milhares de carregamentos para maio na rede 'payshop'", normalidade que, às 18:40, "continuava sem ser reposta na rede Multibanco".

"Pedimos em fevereiro à SIBS para atualizar o sistema em face de passar a haver passe municipal e metropolitano, e nada aconteceu ainda", lamentou a fonte.

Fonte oficial da SIBS invocou à Lusa "questões alheias" para justificar as dificuldades na operação de carregamento do passe 'Andante' nas caixas Multibanco.

Defendendo que a rede Multibanco "tem total disponibilidade tecnológica para prestar o serviço, assim como disponibiliza outros serviços de carregamento de títulos de transporte", a fonte informa que tem "trabalhado em conjunto com os TIP, assim como com outros operadores de transportes, para disponibilizar os mais modernos serviços de mobilidade".

Apresentando como exemplo, o facto de o "Serviço SIBS PAY-AS-YOU-GO ter sido "recentemente integrado na aplicação ANDA, em junho de 2018", a fonte sustenta que "ambas as entidades estão a fazer todos os esforços para disponibilizar a operação" no serviço Multibanco "com a maior brevidade possível"