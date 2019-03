Profissões reinventam-se por causa do turismo

Célia Soares Hoje às 14:41 Facebook

Comerciantes do Porto adaptam-se à presença massiva de estrangeiros e aproveitam para mudar. O objetivo é simples: dar novo fôlego ao negócio.

O sapateiro que arranja malas de viagem ou o funcionário de um quiosque/pastelaria numa estação de metro que mais parece um guia turístico - "ganhava mais a dar informações do que a tirar cafés" - são apenas dois dos rostos das alterações que o turismo está a trazer a algumas profissões no Porto. Em muitos casos, as rotinas de antigamente mudam de forma inevitável. Este é o retrato de uma cidade que está a mudar. E das profissões que se reinventam para, dia após dia, sobreviverem ou aumentarem o negócio.

Na Avenida dos Aliados, já há lojas de roupa que vendem os tradicionais ímanes para o frigorífico e nos cafés e pastelarias as ementas chegam à mesa em várias línguas, com pratos adequados aos apetites de outras paragens: bacon e ovos para o pequeno almoço?