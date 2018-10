Programa ibérico de limpeza de praias chega ao Porto

Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

O programa ibérico de limpeza de praias, reservas e fundos marinhos "Mares Circulares" chega, a 3 de novembro, à Praia do Homem do Leme, no Porto.

"A Praia do Homem do Leme vai ser percorrida por um grupo de voluntários que procederá à recolha de resíduos (que seguirão para tratamento e reciclagem seletiva) e de plástico PET (que será transformado em novas matérias respeitando o princípio de economia circular)", explica um comunicado do programa "Mares Circulares", projeto da Fundação Coca-Cola e da Coca-Cola European Partners lançado em agosto.

A ação, que conta, entre vários parceiros, com o apoio do "Jornal de Notícias" e da Câmara do Porto, vai decorrer entre as 10.30 horas e o meio-dia de dia 3 de novembro.

"A limpeza na Praia do Leme, um dos areais mais emblemáticos do Porto e o primeiro a ter a Bandeira Azul na cidade, surge na sequência da formação e sensibilização de mais de 1000 pessoas que o projeto Mares Circulares desenvolveu em parceria com a Associação Chelonia, no Aquaporto, no passado mês de Setembro", lê-se na nota.

A nível ibérico, além das ações de formação e sensibilização, este programa contempla a limpeza de 80 praias e ambientes aquáticos, num total de 270 quilómetros de costa, em colaboração com instituições e associações locais, autarquias, clubes de vela, ONGs e fundações. Em Portugal, o projeto está a ser implementado em seis praias do continente e numa reserva marinha na Ilha de São Miguel, nos Açores. Além da constituição de bancos de voluntários, está prevista a participação de barcos de pescas de 12 portos ibéricos nas operações de limpeza no mar.