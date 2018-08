Projeto do antigo matadouro do Porto prevê ponte pedonal na VCI

Alfredo Teixeira 29 Maio 2018 às 12:34 Facebook

A Câmara Municipal do Porto anunciou nesta terça-feira que a obra de reconversão do antigo Matadouro da Corujeira foi adjudicada à empresa Mota e Engil num investimento de 40 milhões de euros. O projeto prevê a construção de uma cobertura do antigo e novo edifício e uma passagem pedonal sobre a VCI.

O projeto de arquitetura tem a assinatura do japonês Kengo Kuma, em parceria com os portugueses OODA, conhecido entre outras obras pelo estádio que será palco da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

A travessia pedonal coberta que atravessará a VCI e que terá ligação à estação de Metro do Estádio do Dragão será um dos elementos fundamentais do projeto que contempla também áreas destinadas a empresas, museus, galerias de arte, auditórios e iniciativas de coesão social.