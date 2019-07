Projeto para antiga Fábrica do Cobre no Porto vai incluir habitação

Marisa Silva Hoje às 13:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto para os terrenos da antiga Fábrica do Cobre, na Estrada da Circunvalação, perto de São Roque, em Campanhã, vai incluir habitação.

O plano, inicialmente, previa apenas um posto de abastecimento de combustíveis e unidades comerciais, mas sofreu alterações nos últimos meses. De acordo com a Câmara do Porto, o pedido de licenciamento ainda não foi aprovado e a proposta está a ser analisada pelo pelouro do Urbanismo.

Os terrenos foram adquiridos há cerca de dois anos pela ABB-Alexandre Barbosa Borges, empresa de construção sediada em Barcelos. Comprou-os à Sonae Capital, por cinco milhões de euros. Tal como o JN noticiou, a primeira proposta para o local contemplava a criação de quatro lotes. Há um ano, a limpeza dos terrenos chamava a atenção. Atualmente, quem passa pela Estrada da Circunvalação, apenas vê de pé a fachada da Companhia Portuguesa do Cobre. Há uma máquina a movimentar terra e um armazém. O JN questionou a ABB-Alexandre Barbosa Borges sobre o processo, mas não obteve resposta.